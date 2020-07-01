《朝日新聞》報導，日本政府7月之內將與台、中、韓洽談重新開放商務旅客互訪事宜，且將先與台灣進行防疫條件等的協商。台灣有可能成為繼越南、泰國之後，第3個開放商務旅客入境的國家。

日本政府開始針對新冠肺炎疫情進入尾聲的國家與地區鬆綁出入境限制。第1波展開重啟旅客互訪協商的國家是越南、泰國、澳洲、紐西蘭，且已決定有條件地開放越南、泰國的商務旅客等入境，1天入境日本的人數上限為250人。

報導指出，多位政府相關人士透露，從日本出境的旅客，不僅在出境時要接受PCR病毒檢測，入境時也要接受PCR檢測。日本國內PCR病毒篩檢能力有限，故無法大開門戶，現在無症狀者的唾液也可做PCR檢測，檢測能力可能提高，故也可以與入境人數眾多的中、韓展開鬆綁入境限制的協商。

至於第2波開放的對象，日本政府考慮，以商務旅客為優先，其次是留學生，最後才是觀光客，因此中韓的訪日觀光客回流的時期尚早。

此外，日本與澳洲、紐西蘭的協商以重視兩國間互惠解禁為優先考量，故尚未達成協議。全球當中，疫情較穩定的台灣，可能成為繼越南、泰國之後，第3個開放的國家。

(中時電子報)