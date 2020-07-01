陸美爭奪科技霸權愈發激烈，美國政府加緊華為禁令，全球晶圓代工龍頭台積電也宣布有意赴美設廠，用以投資先進製程，北京當局也加緊大陸半導體自主化，在「國家大基金」大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund)挹注下，許多半導體廠商也獲得資金發展，但有專家警告，這波由國家所帶動的半導體投資熱潮，很有可能出現泡沫風險。

據路透報導，大陸投資人將大陸45家上市半導體廠商的本益比推升至超過百倍，使得半導體變成陸股最火熱板塊。根據研究資料顯示，截止2019年底，風險資本在這2年時間對半導體產業投資額翻倍，增至220億元人民幣(約31.1億美元)。

無線充電晶片製造商伏達（Nuvolta）共同創辦人黃金彪表示，不只是政府，民間部門也一樣，大陸上上下下都在試圖投資半導體產業。北京當局加倍支援大陸半導體產業，且陸美緊張關係短期難化解情況下，投資熱度居高不下。

在不久之前，大陸半導體產業仍是高度依賴政府，國家大基金在2014年募集1390億元人民幣，用於晶片專案，2019年又增加募集2040億元人民幣。華創資本的合夥人熊偉銘指出，若把目光緊盯哪裡有下一個騰訊或美團，很難獲得大陸20年來的獲利成長速度，但如果把目光擺在半導體產業，將有龐大的商機等著。

報導提到，大陸半導體產業被分為2類，一種是替代進口晶片、代工生產以及設備缺口的廠商，另外一種則是AI晶片製造商。但耀途資本合夥人白宗義表示，這2種都有風險，若想生產比海外便宜的晶片，大陸廠商將沒有利潤可言。

今年準備在科創板上市的AI晶片製造商寒武紀在招股書上就說明，2019年營收4.44億元、淨虧損11.8億元，然而，在今年失去華為這個重要客戶後，寒武紀營運前景堪慮，但仍可以順利上市，就是北京當局大力扶持半導體產業的結果。

報導也指稱，一家不知名的光學半導體廠商鯤遊光電，在2017年的估值就達到幾千萬元人民幣，但在今年3月就飆升、超過10億元人民幣。

(中時電子報)