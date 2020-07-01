阿里巴巴集團旗下的阿里雲日前表示，未來3年將再投2000億元（人民幣，下同）加碼投資數位化新基建，用於雲端作業系統、伺服器、晶片、網路等重大核心技術研發和未來的數據中心建設；更宣布本財政年度將投資20億元，賦能全球夥伴後疫情階段加快創新步伐，阿里雲也將協助合作夥伴提升數位化能力。

舉例來說，位於廣東省的海倫寶電器、威博電器、博爾家電、科榮電器等50多家小家電企業就看準數位轉型可帶來的優勢，借助阿里雲「飛龍工業互聯網平台」打造數位化工廠。

具體成效方面，在疫情期間，海倫寶數位工廠異常回應速度提升35％，設備故障率降低20％，生產管理效率提高了10％。

由阿里雲智能物聯網推出的飛龍工業互聯網平台包含眾多工業軟體，工業解決方案和服務商，以SaaS化、微服務化等形式方便中小企業應用數位技術。目前，廣東省已有約10萬台工業設備導入飛龍平台。

(旺報 )