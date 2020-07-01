仁寶(2324)集團旗下子公司神寶醫資今天(1日)與經濟部工業局共同舉辦「智慧城鄉提升計畫」成果記者會，宣達計畫案內嘉義市、嘉義縣、雲林縣與澎湖縣所規畫的212個社區長照服務據點、與4個縣市健康示範據點皆已完成建置並全面上線，可在地提供縣市民眾不間斷的生理量測服，包含體溫、血壓、身高、體重、體脂肪、握力等，搭配仁寶開發的「神寶e點靈App」，民眾更能運用手機進行智慧健康管理。

神寶e點靈智慧健康管理首波合作名單的醫院有「嘉義市聖馬爾定醫院、嘉義縣大林慈濟醫院、雲林縣若瑟醫院及三軍總醫院澎湖分院」，直接與四縣市醫院共同推動便民服務，包含運用App中的AI評估，民眾能輸入自覺的病痛位置由App提供看診科別建議；據點地圖則標示212個社區長照服務據點，方便民眾找尋離家較近的據點位置。如有就醫需求，亦可透過APP內「智慧掛診」功能進行網路掛號，就診前運用「看診進度」查詢目前的看診號碼，減輕在醫院等待的負擔與交叉感染的風險。

仁寶電腦資深副總沈俊德指出，仁寶承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」智慧城鄉專案計畫，在一年多的計畫執行期間，透過專業分工全面建造樂齡照護網，其中仁寶負責雲健康管理平台研發；浩鑫(2405)著眼於社區，深入在地據點及居家推動健康量測服務；神寶醫資則擔負傾聽需求與執行角色，落實四縣市健康照護示範據點及提升民眾的健康認知。

(時報資訊)