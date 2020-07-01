新冠肺炎疫情使旅遊業者營運陷入寒冬，旅遊業者五福（2745）傳出規畫裁員近5成。業者下午證實，為使公司維持必要營運能量，將擬訂組織精簡策略、保留必要人力，整體人員減縮幅度將低於2成，並承諾未來業務恢復正常後可優先回聘。

新冠肺炎疫情自春節爆發後延燒全球，致使旅遊團出入境全面喊卡，重創觀光旅遊業營運。五福2020年1～5月自結合併營收8.96億元，年減67.74％，創下同期新低。由於旅行團出入境禁令已4度延長至7月底，使公司經營持續面對嚴峻態勢。

五福對此表示，在疫情初始便已陸續執行節約措施，雖然4～6月政府推出相關紓困措施，但後續疫情發展尚不明朗，國際觀光旅遊未見恢復曙光，為使公司能維持必要營運量能，將擬訂組織精簡政策，並保留必要人力，期待在疫情恢復後做好業務回流準備。

五福駁斥規畫將裁員5成的市場傳言，表示在考量各單位職能不同情況下，整體人員減縮幅度將會低於2成，並依循勞基法相關規定辦理執行。同時，公司並承諾未來在業務恢復正常後，被調整人員將可優先回聘。

(時報資訊)