和泰車(2207)總代理LEXUS繼2020年5月以2,077台成為豪華車品牌銷售的第一名後，再於6月繳出亮眼的銷售紀錄，以2,451台成績，達成連續兩個月強勢奪下豪華車品牌冠軍。且今年截至6月為止，已經有3個月皆拿到第一名，逐漸坐穩了銷售王座。

根據交通部數據監理所最新資料統計，6月高級車市場登錄台數為8,218台，其中LEXUS與BENZ(賓士)兩大豪華車品牌更是競爭激烈，直到6月領牌前一天為止，LEXUS還落後賓士296台，但最後一天LEXUS大幅躍進，一舉領了613台，創下LEXUS單日最高的領牌紀錄，逆轉勝且再次確保霸主地位。

LEXUS近幾個月銷售表現優異，主要得力於休旅車系的大受歡迎，今年累計至6月，RX車系以2,104台稱霸中大型豪華休旅車級距；NX車系以4,356台遠遠超越競爭者，穩坐中型豪華休旅第一名；跨界休旅UX以2,471台穩居小型休旅霸主地位。LEXUS持續推出貼近市場需求的車款，銷售表現屢創新高，相信下半年持續有亮眼的成績。

LEXUS上半年全車系共計銷售1萬1567台，年增率達16.9%。相對來看，BENZ品牌在水貨車大量銷售，估計其水貨車達近35%占比，支撐了近2個月BENZ受疫情影響缺車的狀況，讓BENZ的銷售台數能維持一定的數量；包括原廠代理及水貨車，今年上半年BENZ的總掛牌數仍以1萬3861台稱冠豪華車市場，但銷量年減5%。

(時報資訊)