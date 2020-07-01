崇友(4506)宣布推出業界首創「電梯報馬仔」通報系統，民眾透過通報系統，以即時通報，及時回饋服務運作，解決電梯內外觀、系統正確運轉及搭乘舒適度等各類雜症。

崇友表示，以往電梯異常的傳統通報方式，通常是由用戶通報大樓管理員，再由大樓管理員通報保養廠商，一般搭乘電梯乘客可能會因為沒有方便的通報管道，就算發覺電梯有稍微異常的狀況，也只能抱持無奈的態度。

崇友推出「電梯報馬仔」通報系統，目的就是讓民眾可將電梯異常事項直接通報崇友維保站主任，節省中介者因轉傳訊息的時間浪費，增加民眾通報管道便民服務與崇友提升民眾搭乘安全保障及品質權益。

利用手機掃描「電梯報馬仔」QR Code，即可迅速通報電梯異常項目，包括到樓不平、電梯運行雜音或抖動、扶手或天花板鬆脫、車廂照明異常等，並可隨時查詢通報處理進度，避免讓乘客的權益受到影響。

崇友總經理游本立表示，當啟動「電梯報馬仔」系統上線，接受所有乘客的通報及監督時，旗下維保服務團隊已作好主動式服務的高標準要求，一方面是擁有強大且合格維修人員的全國服務網，另一方面，崇友電梯高技術品質的可靠度，兩者相輔相成，讓崇友成為當今世界第一個透過IT雲端及大數據分析挑戰自我維保極限的電梯廠商。

(時報資訊)