高雄翰品酒店每年皆由內部策劃推出一至兩檔展覽，以不同媒材與形式訴說高雄、台灣的故事，具體呈現在地文化特色，深受國內外旅客喜愛。7月1日開展的「舊時代的美好插畫創作聯展」邀請15位插畫創作者，描繪他們心目中早期臺灣的美好。每人皆以手繪方式創作一組三張八開作品，用不同媒材與觀點，精彩再現舊日台灣。

「舊時代的美好插畫創作聯展」於7月1日至12月31日在高雄翰品酒店一樓空間展出，展覽由宋真、李昱德、林柏辰、林嘉卿、林思翰、姚曉妍、陳雅曇、許沛君、張梓鈞、曾映綺、喬?、黃麗娟、曾芊菱、蔡瓅葳、謝宜庭15位插畫家用插畫保存經典台灣味。

展出45件作品皆傳達了濃郁的古早味或人情味，插畫家以擅長的繪畫技巧描繪台灣的常民生活、人文風貌或自然生態，作品內容環繞在台灣早期發生的一切美好人、事、物，帶著觀眾咀嚼回憶過往的台灣。內容包括自身的兒時趣事、懷念的古早味童玩、老派的約會、舊時的生活環境與習慣、或是阿公阿嬤的講古趣聞等，多元並富有想像力，帶領觀眾走進故事世界。

舊時代的美好總是越嚼越香，飯店希望藉插畫創作者的畫筆喚起舊時代人與人之間的親近感與簡單質樸的美好，以插畫筆觸重新詮釋經典老台灣。歡迎大小朋友一起來欣賞精美的插畫，跟著插畫家一同開啟時光寶盒，尋回你心裡的美好回憶。

除了展覽活動，7月25日下午三點半有安排一場親子展前導覽，邀請插畫家林柏辰以及美學教師喬蒞帶領大小朋友欣賞畫作。同日下午四點半「想像力動物園色鉛筆拼貼畫」教大家使用色鉛筆搭配色紙或過期雜誌，手作拼貼完成一幅畫，創作出自己獨一無二、創意無極限的彩繪畫作。

另9月12日則有「簡易插畫教學 - 夕陽下的風景」，邀請美術老師也是插畫繪本創作者的蔡瓅葳從介紹媒材使用與引導開始，帶大家如何畫出一幅屬於自己的夕陽風景，喜歡創作的朋友們千萬別錯過。以上活動免費參加，統一採線上報名，欲報名者或更多活動資訊請至高雄翰品酒店官網。

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