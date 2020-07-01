經濟部長王美花今（1）日上午前往敏成股份有限公司，出席「台灣首座百分百國產自主防疫熔噴新產線啟用典禮」，在致詞時表示，國內自6月起開放口罩自由銷售，許多口罩廠商反映希望增加熔噴布供應量，因此她非常開心見到敏成公司不僅能生產熔噴布，也有能力自主打造新產線，展現典型的傳產高值化。

王美花指出，政府在國內口罩備量充足的情況下，透過口罩輸出幫助其他國家，日前媒體也拍攝到美國白宮官員戴上MIT口罩，這足以代表台灣口罩的品質非常好，尤其好的口罩仰賴優質的熔噴布原料，希望今日敏成公司新產線啟用後，未來能持續提高熔噴布供應量，政府在疫情過後，也將全力協助防疫物資產業鏈穩定發展，防疫物資除了國產國用，未來也能外銷，成為國際品牌。

桃園市市長鄭文燦表示，敏成公司作為國內熔噴布龍頭廠商，在防疫期間努力確保口罩核心原料不短缺，敏成公司獲得經濟部補助，與政鈺、鼎峰公司攜手打造國內首座100％自主防疫熔噴新產線，將有助於穩定提升熔噴布的產能跟供應量，對於未來台灣防疫物資的國產化及自主化也有很大幫助，未來在防疫物資備量充足的前提下，也能整廠輸出，將台灣貢獻給世界。

立法院副院長蔡其昌表示，敏成公司與政鈺、鼎峰公司強強聯手，在短時間內成功打造熔噴布新產線，令人印象深刻，疫情期間也讓各界體會到雖然半導體等高科技產業很重要，防疫物資產業也相當重要，他認為紡織業絕非夕陽產業，許多優良廠商都是隱形冠軍，相信未來在經濟部的帶領下，熔噴布產業能進一步拓展到國外市場，發展更上層樓；蔡其昌也感謝疫情期間從醫護人員到台灣產業，與政府一起密切合作，形塑成為防疫國家隊，發揮團結民心的力量，也讓人民安心、感動，未來這股力量仍將延續下去。

盛弘公司董事長楊弘仁表示，台灣首座100％國產自主防疫熔噴新產線順利完成建置，配合政府徵用，每週至少可提供8.4噸熔噴不織布，今日不僅對於敏成公司來說是大日子，也代表台灣防疫國家隊又大步向前邁進，他感謝各界鼎力相助，未來希望個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE）產業更蓬勃發展，並進軍國際市場。 鄭文燦指出，疫情期間在口罩國家隊的齊心努力下，確保國內口罩充足，國內口罩產能從原來每日不到300萬片，逐漸增加至1,000萬、1500萬、甚至超過2,000萬片，隨著產能大幅成長，口罩原料供應壓力也大幅提升，敏成公司為滿足國內熔噴布需求量，24小時產線全開，期間一度發生電力超載情況，市府也緊急與台電公司協調，修改電力契約容量，希望協助企業完成生產工作。

鄭文燦感謝敏成公司擁有愛台灣的心，全力配合政府徵用政策，平均每日供應約7噸的熔噴布，更成功自主打造熔噴布新產線，當中運用了許多工業4.0及AI技術，所生產的熔噴布品質優良，充分展現台灣傳統產業轉型的強勁力道，非常具有價值；鄭市長也期許疫情緩和後，能進一步成立國家級防疫物資中心，確保國內包含醫用口罩、熔噴布原料、藥品、呼吸器等防疫物資備量充足，也讓國家有更大力量面對未來的挑戰，行有餘力時也能進一步幫助其他國家，將台灣人的愛心貢獻給世界。

(工商 )