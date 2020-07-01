台灣夏普1日宣佈，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，搶攻一年約六百億元的美麗商機，美華泰MIRADA過去35年扎根經營台灣擁有145萬的死忠會員，台灣夏普入主後，美華泰MIRADA將順勢轉型為線上日系時尚生活百貨。

宅經濟發威，連台灣夏普也相中此商機，宣布入主老牌時尚生活百貨業者美華泰MIRADA。夏普表示，未來將以輕資產續營美華泰MIRADA，並積極推助其轉型為「日系時尚生活百貨」的購物平台，全新的「美華泰MIRADA品牌旗艦店」也預計於今年10月正式上線。

台灣夏普指出，台灣美妝百貨市場競爭愈趨激烈，未來美華泰MIRADA將以輕資產營運，積極轉型為「日系時尚生活百貨」的購物平台，並透過差異化選品策略做出市場區隔，持續維持競爭優勢，開拓藍海新市場。

台灣夏普強調，依整體消費趨勢分析來看，在數位經濟時代下，實體零售版塊正快速朝向虛擬零售移轉，網路市場絕對是所有業者積極開拓的重點，所以未來美華泰MIRADA將以虛擬通路為主取代實體通路經營，同時能有效為美華泰MIRADA進行品牌轉型與升級，除提供原有美妝、美材及生活用品外，亦會引入日本夏普相關資源、智能生活家電(AIoT)、美容家電及透過既有系統平台的整合，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態電商服務平台，除滿足原有的二百萬會員（包含可購樂平台會員）外，也為台灣廣大的哈日族群提供一個嶄新的購物選擇與體驗，不用親自到日本也可以享受最新最潮的日式美妝百貨。

為不讓原美華泰MIRADA百萬會員權益受損，台灣夏普指出，將於7月中在台灣夏普100％投資的可購樂（COCORO Life）電商平台內，成立「美華泰MIRADA品牌旗艦店」，同時提供上千件美妝、美材及高CP值生活百貨商品。

另外，可購樂也計畫加碼贈送千元購物金活動，回饋給會員至可購樂平台購物消費，詳細辦法將會公布在可購樂平台上。

(工商 )