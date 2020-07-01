全球電競市場近年蓬勃發展，政府積極推廣電競產業，立法院三年前也將電競正式列入運動產業，許多大專院校跟進風潮，開創電競產業專班及相關社團，醒吾科技大學更與電競和記憶體品牌曜越合作，打造全台首間高規格水冷電競教室，希望能提供學生優質的學習設備及環境。

醒吾科大校長陳義文。

醒吾科大校長陳義文於電競教室揭牌儀式時表示，「經費跟空間都不是問題，問題是能不能幫助到學生。」當時決定成立水冷電競教室，陳義文校長最重視的是學生學電競後，畢業能不能順利找到工作，並認為既然要做，就要提供學生最好的資源。

曜越也表示，公司多年來將合作觸角延伸至校園，與台灣許多學校攜手並啟動多項產學合作計畫，醒吾科大是全台第一間使用曜越高規格水冷電競電腦的水冷電競教室，教室內不只有30組曜越水冷電競主機，更搭配曜越品牌電競周邊與電競椅，使用的都是高規格的設備，期望能替台灣培育更多電競好手。

(中時電子報)