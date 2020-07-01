今年剛從國中畢業的小耘（化名）家中，屋子裡十分陰暗，原來在小耘和爸爸同住的屋裡，超過半數燈管早就不亮了。（展望會提供／林良齊台北傳真）

今年剛從國中畢業的小耘（化名）家中，屋子裡十分陰暗，原來在小耘和爸爸同住的屋裡，超過半數燈管早就不亮了。（展望會提供／林良齊台北傳真）

今年剛從國中畢業的小耘（化名）家中，屋子裡十分陰暗，原來在小耘和爸爸同住的屋裡，超過半數燈管早就不亮了，46年前家裡裝上這些日光燈後，就沒再換過了，小耘擔憂，家中十分昏暗，憂心父親會跌倒受傷，台灣世界展望會與IKEA，一一拆卸燈座及燈管、裝上新的LED日光燈，當小耘按下開關，充足燈光隨即照亮室內。

燈，是一個家庭最基本的設備。但許多如小耘家一般的經濟弱勢家庭，生活捉襟見肘，難以顧及基本的照明需求。台灣世界展望會推動「IKEA點亮偏鄉希望：一起守護孩子的家」，為經濟弱勢家庭提升照明亮度，紓緩電費負擔、增加可支配生活費。為缺乏學習資源的兒童架設檯燈，使其讀書、寫字擁有充足光線，降低兒童視力損傷的風險，協助修繕老舊電器或更換不敷使用的居家設備，以及檢測開關電源，預防老化線路發生走火風險，提升居家安全。

台灣世界展望會與邀請大眾捐款響應，一起守護孩子的家，創造更明亮、安全的生活，捐款可洽台灣世界展望會官網；或洽服務專線：02-2175-1995。

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