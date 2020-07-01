由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於7月8日展開【職業覺醒，解放能量】改版活動，三大既有職業「法師」、「槍手」、「黑妖」技能全面優化並增加全新技能。官方今(1)日搶先預告重點活動資訊，包含：【職業轉換】、【傲慢之塔頂樓開放】、【新變身及魔法娃娃】、【受祝福的印章系統】、【拋棄之地更新】五大內容，此外，【怪物圖鑑】第二波於即日起至9月23日釋出，號召台港澳玩家們準備迎接三大職業的全新時代，反轉戰役、主控戰局！

《天堂M》釋出【職業覺醒，解放能量】預告片(影片來源/YouTube/天堂M官方頻道/如遭刪除請見諒)

●職業覺醒，解放能量！法師、槍手、黑妖 三職業即將蛻變！

《天堂M》將於7月8日展開【職業覺醒，解放能量】改版活動，三大既有職業「法師」、「槍手」、「黑妖」技能全面優化並增加全新技能；「法師」部分技能調整為範圍技、並新增三種技能，整體攻擊力提升、同時增加協助隊友續戰能力；「槍手」強化槍手技能的負面效果及自保能力，增強被動技能、並增加攻擊力；「黑妖」近距離迴避能力最大化，特殊技能提升、並強化負面效果；「法師」、「槍手」、「黑妖」將顛覆過往戰鬥玩法，躍升主控戰局的強力職業！

官方同步開放【職業轉換】活動，完整保留角色名稱及經驗值，飾品、裝備、技能可部分替換，想體驗「槍手」和「黑妖」的玩家、敬請把握！

●重點內容搶先預告！受祝福的印章系統、拋棄之地全新BOSS「死亡」等活動釋出！

《天堂M》新變身及魔法娃娃、受祝福的印章系統活動內容(圖/台灣遊戲橘子授權提供)

為迎接三大職業改版，官方搶先預告改版重點內容：【傲慢之塔頂樓開放】各樓層BOSS將全數出現在頂樓，擊殺怪物所掉落的「傲慢之塔頂樓寶箱」可機率開啟「全新的傳說級道具－死神腰帶」；【新變身及魔法娃娃】釋出全新變身「覺醒愛爾芬」、「愛爾芬」、「拉班」，全新魔法娃娃「阿努比斯」、「曼波兔」、「老虎」；【受祝福的印章系統】賦予印章道具祝福屬性，獲得更強力的能力，祝福能力可在+3後賦予、既有印章+8能力再提升；【拋棄之地更新】追加全新BOSS「死亡」及新怪物，有機率獲得「暗影神殿時間補充寶石(刻印)」，豐富活動與獎勵內容，將於7月8日同步登場，詳情請持續鎖定官方網站及粉專相關消息。

《天堂M》拋棄之地更新、傲慢之塔頂樓開放活動內容(圖/台灣遊戲橘子授權提供)

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