洪孟楷練拳擊。（朱立倫辦公室提供）

國民黨立法院黨團為抗議監委提名名單，日前突襲立院議場，但占領20小時就遭民進黨立委強勢清場。前國民黨主席朱立倫今早邀立委洪孟楷、陳以信、李貴敏、謝衣鳳到一家網紅拳擊會館特訓1小時，並在媒體群組PO照及影片，表示「強健體魄，期許未來繼續發揮戰力。」

朱立倫辦公室表示，朱立倫除了與立委拳擊特訓，未來打算安排攀岩、飛輪等特訓，希望培養大家強健的體能，面對未來的挑戰。

受邀立委當中，在議場抗爭受傷最慘重的洪孟楷，被媒體詢問有沒有把沙包當成某人或綠委？洪孟楷笑說，沒有，就是單純運動，且各練各練，沒有對打，但練了1小時流一身汗，目前脖子的傷已好多了，就是聲音還有點怪怪的。

有黨內人士解讀，江啟臣率立院占領立院議場時，朱立倫在臉書聲援，發表「民主政治必須監督制衡，反對一黨獨大，監察院不能球員兼裁判，請媒體、社會共同站出來監督民進黨。」短文，如今又率立委拳擊，似乎預告未來的作風會更強勢、強硬。

(中時 )