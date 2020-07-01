一名住戶拿紅紙、膠帶覆蓋市場內所有的公告。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所張貼公告，指「進入市場前，需事先以書面向公所提出申請，未經准許逕行進入，若發生意外，應自行負責」。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所以公有零售市場長期營運不佳等因素，6月底與所有承租人終止租約，並要求限期搬遷，1日上午派員封閉市場各出入口及公廁。市場自救會召集人顏振益說，目前沒有任何人打算要搬，強調「他們不會因此而妥協」，已向縣政府提起訴願，若結果不服，將提出訴訟討公道。

今日上午8點30分，公所在所有出入口擺上三角錐，並張貼公告，指「該處已非供公眾使用，基於安全疑慮，嚴禁人員居住及營業；進入市場前，需事先以書面向公所提出申請，未經准許逕行進入，若發生意外，應自行負責」，嚴正說明公所拆除市場的立場不變。

一名住戶經常帶著涼椅，坐在出入口旁的小角落休憩，看到搬遷公告，一氣之下拿紅紙、膠帶覆蓋市場內所有的公告，痛斥「看到這種東西，頭就痛！」此外，還有想上廁所的民眾，得知公廁被斷水斷電，只能默默地離去。

80歲的秋翁秀淑住在市場超過一甲子，當時和先生花一大筆錢幫忙興建市場，住在這邊讓她感到平安、溫暖，5個小孩也都在外面事業有成，家中只有他們兩老，如今發生這種事，兒女們都很擔心，要她搬去和他們住，但她拒絕，苦嘆「住習慣了，不想搬走。」

待市場建物拆除後，公所預定原址重建一個多功能推廣中心，所有市場使用人應於9月30日前搬遷，逾期未處理者，公所得代為處理，並由使用人自行負擔拆除費用，祕書王耀燦表示，公所將每月清點搬遷情形，針對未搬離的使用人，將定期發文告知。

(中時 )