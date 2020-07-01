時機歹歹，不少台灣人到對岸找頭路，有人妻曝光自己老公也赴陸求發展，沒想到在台灣失業多時，去到大陸卻能月入數十萬，而她欣喜之餘，卻收到謎樣影片，發現丈夫竟是入了情色圈，對岸AV業界暗黑內幕也被曝光。

媒體人陳國元在《新聞挖挖哇》節目中，分享一則人妻在社群分享的親身經歷，該人妻表示自己丈夫在台灣失業長達2年，靠打零工度日，入不敷出的情況下，某天先生得到一個赴對岸工作的機會，職務是擔任酒店小姐的經紀人，月入至少30萬，但必須長期待在大陸，起初妻子不願意，然在丈夫應允每個月匯薪資回台，加上有朋友、老闆一起前往，也保證絕不在大陸包養小三，妻子才勉強答應，之後丈夫真的每個月都匯錢回來，少則40萬，多則60萬，一家的經濟狀況因此逐漸地改善了。

而此時在台灣的妻子從手機訊息收到一部大陸A片，雖然男主角戴著口罩、嗓音也拉高變聲，但她仍一眼認出就是赴陸工作的丈夫，她連忙去電質問，丈夫認了自己在大陸當AV男優，工作內容除了貢獻肉體，還得去找「女主角」酒店小姐砸錢拍片。

陳國元透露，有看過大陸A 片圈在酒店找小姐拍片的現場，重點就是要「砸小姐」，業者會將人民幣1萬元紙鈔弄成一綑拿來砸，威脅利誘女方拍攝，有時僵持，媽媽桑還會進包廂「助陣」，邊呼小姐巴掌邊罵：「都給妳錢了，妳耍什麼XX」，小姐最後總會接受，至於如何挑選男優，陳國元說會把男方帶到當地三溫暖，接受三溫暖的「地下服務」，完事後詢問服務小姐，男方的尺寸與功力，通常很準確。

(中時電子報)