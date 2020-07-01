大陸日前發生一起離奇事件，一名病逝火化下葬2個月的焦姓男子，竟然「死而復生」回家了，讓親友們大驚：下葬的是誰？當初花了10幾萬元（人民幣）運屍費、喪葬費誰來賠？

據大陸溫州網報導，重慶溫州一名劉先生向媒體表示，自己的外甥焦某患有精神類疾病，今年初與家人失去聯繫，一直找不到人，3月在重慶報案尋人。4月2日，劉先生等人接到重慶警方通知，說焦男可能在溫州市中醫院。

次日，劉先生和焦先生的媽媽，還有幾個親戚坐飛機趕到溫州，院方表示患者因肺結核而感染重度傳染病，情況非常嚴重，建議轉院治療。不過患者病情太重，轉院治癒機率也不高，親友們決定讓他落葉歸根。

沒想到途中「外甥」就過世，直接送到重慶當地的殯儀館火化，焦男老母親白髮人送黑髮人，想讓兒子走的體面一些，花了14萬元（人民幣）運送屍體、辦酒席、買墓地、下葬。

誰能想到，5月26日劉先生接到重慶警方電話，說在江西上饒的救助站找到一個流浪漢，他說自己是焦某。6月5日，真正的焦先生回到重慶家中，劉先生控訴，當時醫生說「那人」患有嚴重的傳染病，戴著氧氣機，醫生還一直在強調疫情防控，沒有讓家屬近距離看，所以家屬們就沒近距離接觸。

劉先生認為，這件事是醫院的失誤，應由院方支付巨額喪葬費與醫藥費，並賠償損失。不過醫院卻表示，醫生沒辦法確認病人身分，那是派出所的工作。他們已經盡到通知和救人的義務，況且家屬當時也進行過辨認，並未提出異議，至於賠償問題，他們建議家屬可以走司法途徑。

(中時電子報)