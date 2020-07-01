第29屆金犢創意節線上課堂將於7月3日開講，活動以「神奇美麗的西雙版納」為主題，圍繞西雙版納城市形象及景區logo、西雙版納文創伴手禮兩個主題進行創意設計。通過活動，讓更多喜愛自然生態、文化、文創及熱愛旅遊的全球民眾共同聚焦西雙版納，推動西雙版納文化旅遊蓬勃發展，走向世界，鼓勵全球華人青年發揮創意思考、體現文創價值，助推國際間及海峽兩岸文化創意產業的深度交流，共謀合作。

州人民政府副州長張雲洪為全球華人學生推介西雙版納。他以潑水節的傳說切入，線上講述西雙版納的神奇美麗，從地形環境、緯度位置、氣候環境、地理環境、歷史文化、生物多樣性6大層面介紹西雙版納概況，從西雙版納是民族文化的富礦、開放雲南和輻射東南亞的重要樞紐、生物多樣性聚集區、享譽世界的旅遊目的地介紹西雙版納特點，真誠希望同學們踴躍參與，結合實際，用智慧和才情創造出體現西雙版納的形象設計和品牌創意，擔當形象推廣的重任。

第29屆金犢創意節線上課堂以神奇美麗的西雙版納為主題。

州人民政府副州長張雲洪(中)西雙版納文化旅遊投資開發有限公司負責人劉春畫(左)

西雙版納文化旅遊投資開發有限公司負責人劉春畫做客線上課堂，解讀本屆“神奇美麗的西雙版納創意設計大賽”命題策略單。他公佈西雙版納徵選主題：西雙版納城市形象及景區logo設計和西雙版納文創伴手禮設計，從傳播目的、傳播物件、創作內容、創作要求等層面介紹了活動主題要求。

本屆文化創意節緊緊依託西雙版納自然資源、民族文化、生態文化及地理區域優勢，堅持政府搭台、媒體造勢、商家唱戲，促進「商、旅、文」聯動發展，積極開展文化創意賽事、城市創意論壇、旅遊城考察參訪、主題攝影及獲獎作品展覽、校園大師講座等系列活動，全面宣傳西雙版納及普洱茶文化，最大限度展示西雙版納魅力，為推進文旅融合發展，做好茶旅融合文章，建設西雙版納世界旅遊名城，助力全域旅遊和經濟社會發展做有益探索。

西雙版納

西雙版納今年首次作為金犢獎策略命題合作夥伴，為了讓大家更深入透徹體會西雙版納的神奇之處，特別設立獎勵安排，為金銀銅獲獎團隊提供出席頒獎典禮往返機票及落地接待，西雙版納知名伴手禮以及2日西雙版納邊境深度旅遊，帶領獲獎同學體驗神奇美麗的西雙版納。另外區域第一、二、三名及佳作獎獲獎團隊，獎勵西雙版納知名伴手禮一份。入圍獲獎團隊，可獲得西雙版納著名景區門票1張。

時報金犢獎徵件日期：即日起至2020年9月30日止，更多詳情可上官網: http://ad-young.com查詢「創作命題」/或參閱FB粉絲專頁【金小牛創意俱樂部】https://www.facebook.com/gold.calf/。

(中時電子報)