美國高通公司（NASDAQ:QCOM）旗下子公司高通技術公司今日宣布推出全新高通Snapdragon Wear 4100平台，Snapdragon Wear 4100+與Snapdragon Wear 4100以超低功耗混合架構為基礎並專為新一代連網智慧手錶所設計。Snapdragon Wear 4100+平台奠基於高通經過驗證的混合方法，包含超高速的系統單晶片（SoC），更智慧的常時啟動（Always On，AON）協同處理器。

受益於12奈米製程技術，該平台的效能也較先前平台有顯著提升。這些強化功能可幫助客戶在互動、環景、運動和觀看模式下帶來豐富且升級的體驗。

高通技術公司智慧穿戴式裝置部門全球業務負責人Pankaj Kedia表示：「我們很高興高通在快速發展的穿戴式裝置領域中走在最前線。高通的Snapdragon Wear 3100平台首次導入創新的混合架構，提供穿戴式裝置最佳的效能和電池壽命，推出後即相當成功。今天我們宣布推出的Snapdragon Wear 4100平台，將這種獨特的方法提升到新的層次，為新一代連網智慧手錶帶來更豐富且強化的體驗。」

Suunto總裁Heikki Norta表示：「Suunto與高通技術公司有著悠久的合作歷史，包括今年稍早推出即受到市場熱烈歡迎的Suunto 7智慧手錶。Suunto 7以Snapdragon Wear 3100和Google的Wear OS為基礎，將我們的運動專業知識與經驗，與高通技術公司創新混合架構所提供的效能和功能相結合。我們的團隊透過通力合作，充分發揮平台效能，並在多項體育活動中實現長達12小時的連續GPS追蹤和心率監測。我們期待更深入認識全新的Snapdragon Wear 4100平台並擴大雙方的合作。」

穿戴式裝置產業在平台創新的支持下高速發展穿戴式裝置產業在過去幾年成長力道強勁，且根據IDC預測，該產業發展速度將持續加快。隨著產業的擴大，穿戴式裝置呈現超細分的市場區隔，從成人、兒童到老年人，並搭配一系列專為運動、健康、通訊和時尚所設計的應用程式。

CCS Insight穿戴式裝置及XR資深分析師Leo Gebbie提到：「我們已看到穿戴式裝置產業的持續成長並預期此趨勢將繼續發展，預計到2023年這個產業總值將超過300億美元。消費者越來越注重個人健康和養生保健，也將推動穿戴式裝置在2020年下半年後加速成長。」

首波採用Snapdragon Wear 4100 平台的客戶Kedia接著表示：「在眾多客戶中拔得頭籌的小天才和出門問問（Mobvoi），其獨創性和創新令我們讚賞，我們很高興這些產業領導廠商今天發表了以Snapdragon Wear 4100平台為基礎的智慧手錶，並將於今年下半年出貨。」

「小天才是兒童智慧手錶的領導品牌，近期將發表搭載Snapdragon Wear 4100的新一代Z6Ultra智慧手錶，產品預計將在未來30天內開始出貨。」

小天才智慧手錶事業部總經理石姍姍表示：「小天才與高通技術公司合作已久，在過去三年推出一系列兒童智慧手錶。我們很高興宣布最新產品Z6 Ultra智慧手錶，也很榮幸該產品會是第一款搭載Snapdragon Wear 4100平台的Android智慧手錶。在過去一年中，雙方團隊緊密合作，共同開發一款真正與眾不同的產品，具備高回應效能、支援影片和照片的雙相機，以及更高速的4G LTE連網數據機和更長的電池壽命，將為孩子們帶來一系列令人興奮的全新連線體驗。」

出門問問是業界領先的AI公司，發表了以Snapdragon Wear 4100平台為基礎的新一代TicWatch Pro智慧手錶。

出門問問創始人暨執行長李志飛表示：「出門問問和高通的合作歷史悠久，在過去兩年推出了一系列智慧手錶，其中包括廣受好評的TicWatch Pro。我們很高興也很榮幸成為第一家以Google的Wear OS平台及Snapdragon Wear 4100為基礎發表新一代智慧手錶的品牌。

(工商 )