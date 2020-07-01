台中市政府警察局第二分局29日在分局前舉辦「熱血反毒、健康幸福」公益捐血活動，結合北區區公所、台中捐血中心，在莊競程立法委員、曾朝榮市議員及分局警察之友的協助下，用具體行動來號召這次公益活動。

活動當天豔陽高照，但依然熱血滿滿，目前任職保安警察大隊霹靂小組隊員許澄彰、交通警察大隊警員蘇盈心，2人更趁著上班前一同回娘家，回到初任警職的第二分局，熱心響應這次活動。現場除了警察、警眷及協勤民力，北區民眾也紛紛挽起衣袖以熱血捐輸響應反毒活動。

分局長蔡元戎表示，警察除維護社會治安的任務外，支持公益活動更是不落人後。為響應國家「新世代反毒策略」政策，以防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法為主要策略。第二分局109第一波校園及少年毒品掃蕩專案，拔得頭籌排名第一。偵查隊長陳聖偉也帶頭捐血，將持續熱血緝毒跑第一，結合民間力量，讓毒品犯罪無所遁行。

(中時 )