台北車站大廳一直是許多遊客、外籍移工聚集的地方，但因應新冠肺炎疫情，台鐵自2月29日起禁止民眾「席地而坐」，不過5月18日傳出台鐵擬在疫情結束後，順勢不再開放，可能永遠禁止民眾席地而坐，引發熱烈討論。有人支持，也有人不滿，在臉書上發起5月23日「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」，要求台鐵開放大廳。但爭議直到目前仍未有具體方案，台鐵局副局長馮輝昇表示，預計將再召開一次會議討論。

根據《聯合新聞網》報導，台鐵局已召開3場各界代表座談會，並綜合3場會議結論，台鐵於6月18日召開內部會議，除了評估在大廳咕咕鐘底下增加40張椅子之外，也請相關單位擬訂車站公共空間使用辦法。包含公民團體免收租金管理及使用，如何申請、審核、使用及管理等也要擬訂相關辦法，以及將評估NGO團體等納入本局場地短期出借作業須知可行性。

另外，台鐵局表示，台北車站大廳是公共財，是台鐵資產，也是國門，大廳是否開放的爭議已不僅是席地而坐的問題，更衍伸成人權還有公共議題。

根據《關鍵評論網》報導，長期關心東南亞移工的非營利組織「One Forty」共同創辦人陳凱翔表示，北車大廳對移工而言不只是一個放假聚集的地方，如果要聚集的話，「公園也可以」。然而對於剛到台灣、語言還不通的移工來說，台北車站是最簡單、容易到達的地方，有些移工在桃園、有些在新竹，約在這裡搭火車就可以到，不用再搭公車或捷運。對他們而言，這是個很好聚在一起的地方，也有愈來愈多台灣的年輕人會在這和移工們聊天，這裡是個移工和台灣人接觸很良好的窗口。

所以他也建議，台鐵若能設置公益時段，例如減免租金、開放免費時段等，鼓勵NGO承租辦活動，就能有效利用空間增進不同族群間對彼此的認識。

交通部長林佳龍也在臉書上說明，表示已經指示台鐵，在疫情穩定後與指揮中心研商評估逐步管理開放，等疫情確定結束後，也能及早讓一切恢復如常。林佳龍表示，車站大廳是公共空間，來來往往的行旅或站或坐，就是最美的景色。也強調車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。

(中時電子報)