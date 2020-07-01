機車騎士前往公路總局前抗議，高喊「交通起義、公總償命」。（陳祐誠攝）

多個機車團體不滿台灣交通環境長期以來對機車族群不友善，認為政府執法刻意敵視機車族群，今號召近500名車友至交通部公路總局前抗議，高喊「交通起義、公總償命」，並提出廢除兩段式左轉、開放蘇花改與南迴改行駛機車、駕照改革、檢視道路工程等訴求。

台灣機車路權促進會表示，公路總局作為公路的管理機關，制定交通與建設的大原則，應當保護各式各樣用路人，讓大家安心使用，而不是只要求騎士防衛駕駛、行人須主動注意死角；公總管理機車時，強調車種分流，過於強調汽車霸權的結果，造成機車車禍死亡率年年攀升。

台灣機車路權促進會指出，長期錯誤的交通政策，造就以大欺小、欺凌弱勢的交通文化，從近期開通的蘇花改與南迴改便可看出，2條道路都能降低使用者擦碰的風險，但公總美其名以保護為由，限制機車、大貨車只能行駛舊路線，但這樣的做法令人矛盾與荒謬。

端午節連續假期前，舊蘇花公路發生砂石車逆向撞死機車騎士的意外，引起許多機車車友憤怒，認為禁止蘇花改行駛機車的交通部，應負最大責任，而死者的妹妹今也到公總前哭訴，哥哥出發前才與母親視訊，不久後就接到電話出事了，她希望哥哥是最後一名犧牲者，要求政府開放蘇花改行駛機車。

台灣機車路權促進會主任劉成謙說，今向廢除兩段式左轉、開放蘇花改與南迴改行駛機車、駕照改革、檢視道路工程等訴求，希望得到官方正面回應。

(中時 )