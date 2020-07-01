北捷「常客優惠」方案於今年2月推出，北捷首度與麥當勞合作，感恩回饋送大家吃免費早餐，北捷表示自7月1日至31日止，加入「台北捷運GO」APP會員，並綁定電子票證，即可參加「捷運常客免費早餐大放送」抽獎活動；5000份特獎（免費豬肉滿福堡加蛋或免費薯餅）及早餐優惠券等你抽，中獎率高達100％！此外，還可參與加碼送大獎活動，有機會將iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機帶回家。

北捷指出，享用免費的美味麥當勞早餐，方法好簡單，自7月1日至31日止，手機或平板電腦加入「臺北捷運GO」APP會員，綁定電子票證就可立即獲得1次抽獎機會。活動期間不限距離遠近，持綁定電子票證搭乘捷運累積每10次，可再獲得1次抽獎機會，最多可獲得6次抽獎機會。

北捷表示，「捷運常客免費早餐大放送」活動，特獎是一份免費「豬肉滿福堡加蛋」或「薯餅」，未抽中特獎者也可獲得早餐優惠券(買豬肉滿福堡超值早餐送免費薯餅）。特獎共計5,000份，越早成為會員，即越有機會提早享用。搭乘滿30次還有機會抽iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機。

北捷強調，常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」：每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30％，相當於全票7折，比原本8折更優惠。

iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機及Dyson吹風機，你想要什麼，北捷大方送！試試加碼送大獎好手氣，每項大獎抽出2名得獎者，總計6名幸運兒。7月1日至31日止，搭乘捷運累積30次以上，可獲得1次抽獎機會；接著每累積搭乘10次，即可多獲得1次抽獎機會，最多可獲得4次抽獎機會。

(中時 )