外交部長吳釗燮今天宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表處。這也是蔡政府自從2016年5月執政以來首次設置海外代表處。

吳釗燮指出，為推動與非洲國家的合作關係，拓展我國在東部非洲的佈局，我國政府與索馬利蘭共和國政府經過協商，在今年2月26日與來訪的索國穆雅辛外長共同簽署《中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書》，雙方同意互設官方代表機構，在簽署儀式之後，穆雅辛外長也晉見蔡英文總統。我方人員則是於今年2月6日進駐索國，設處相關作業進行中，正式揭牌日期將由雙方進一步協商。

吳釗燮強調，我國自2009年起與索馬利蘭逐步建立良好的互動關係，雙方在提升海事安全、醫衛合作及教育合作等領域進行合作。我國透過財團法人國際合作發展基金會「友好國家醫事人員訓練計畫」曾代訓23位索馬利蘭醫事人員，目前也有3名索國年輕學生透過台灣獎學金機制在台攻讀學位。除政府間合作外，我國NGO組織如路竹會在本年1月份，已經第3度組團赴索馬利蘭義診，共服務索國10個地區，看診人數達2,880名。

對於雙方是否有洽談到「建交」？吳釗燮表示，雙方開始商談的時候都採取非常開放態度，並沒有設立一定的方向，經過討論以代表處設立是最符合彼此利益。因為不是建立正式邦交關係，所以不是用中華民國的名稱，對方也相當樂意接受台灣代表處的名稱。

索馬利蘭國際處境比台灣更艱困，不被國際社會承認，媒體詢問我國是否承認索馬利蘭為獨立國家？吳釗燮回應說，有8個國家或國際組織在索國設立代表機構，索國也在22國設立代表機構並使用不同名稱，我們跟其他國家做法並沒有不一樣的地方。索國1991年獨立，經過三次總統大選，被很多國家承認是位於非洲的民主、清廉國家。

吳釗燮又說，由於中國跟索馬利蘭沒有建立正式邦交關係，他不認為中國會因為這件事跟台灣關係變壞，事實上，不管有無在索國設處，中國對我們的壓力都很大。

(中時 )