日銀季度短觀報告顯示企業信心跌至11年新低，以及東京的新冠肺炎疫情持續擴散，打擊投資人的風險偏好，周三日經225指數收跌0.75%，為22,121.73點。

東證一部指數收跌1.29%，為1538.61點，創下自6月中旬來新低。33大類股全面收黑，以製藥股與紡織股分別跌2.33%與2.23%，表現最疲弱。

根據日銀短觀報告，4～6月季度日本大型製造業指數由前一季的負8跌至負34，較市場預估的負31更為惡化。不過調查亦顯示大型企業計畫將本財年的資本支出提高3.2%，超出原先預期。

日本內閣官房長官菅義偉表示，在最壞的情況下，可能就新冠肺炎疫情重啟緊急事態宣言。此番發言亦為日股帶來打擊。美股期貨走跌，也帶來壓力。

日圓走貶無助於提振汽車股，因日銀短觀報告顯示6月季度大型汽車製造商的企業信心由3月季度的負17遽跌至負72。鈴木汽車收跌4.51%，本田汽車跌2.03%，日產汽車跌1.63%。

(時報資訊)