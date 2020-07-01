三倍券申請起跑，百貨業看好將刺激買氣提升消費力，7月／1起，中壢SOGO率先同業超前部署第一波「振興券搶先送200元」活動， SOGO APP會員獨享「200元指定商品電子折價券」，只要下載SOGO APP並註冊會員成功(含活動前已註冊之APP會員)即可輕鬆獲得。

第二波7月15日至10月31日再推出「政府振興三倍紙券SOGO再加碼」，活動期間於SOGO百貨店内使用「政府振興三倍券(紙券)」消費，全館單筆滿3,000元送300元購物電子抵用券，超市／餐廳／小吃／食品名店單筆滿1,000元送100元餐飲電子抵用券，合計回饋率高達16.6％！振興三倍券在中壢SOGO百貨使用最優惠。

中壢SOGO百貨賴必昌店長表示，從去年底持續到今年夏天，中壢SOGO已將6個樓層全面翻新，引進國際時尚品牌進駐，受到顧客廣大的好評，奠定了大桃園地區流行指標地位，在政府振興三倍券與中壢SOGO全新風貌的帶動下，預估業績將再有兩位數的成長。

(中時 )