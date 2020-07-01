新科技為教育、醫療、交通、娛樂帶來全新互動，第五代移動通信技術（5G）即將進入商用階段，為培育5G人才，宏觀微電子1日捐贈交通大學電機系100萬元，協助交大精進5G行動寬頻實驗室設備。

5G因高頻寬、高密度及低延遲等優良特性，可乘載智慧物聯多元應用服務，已成為台灣數位國家創新經濟發展方案的重點項目。宏觀微電子董事長林坤禧與執行長孫德風表示，宏觀自2006年成立以來致力於射頻晶片設計，近年也積極研發應用在5G基地台的轉阻放大器（TIA），力拚進入5G供應鏈，期望透過此次捐贈，為5G人才培育盡一份心力。

交大5G行動寬頻實驗室在宏觀支持下增添毫米波模組，電機系教授吳文榕表示，此模組適合毫米波系統參數的量測及學術界對5G毫米波相關的研究。此模組從天線設計、電路設計到組裝測試皆由工研院與國內學界自行研發完成。

揭牌儀式由代理校長陳信宏、電機學院院長唐震寰、宏觀董事長林坤禧及執行長孫德風共同揭開布幕。陳信宏特別感謝電子系60級校友的林坤禧對交大電機人才培育的支持，共同打造更優質的實驗空間，期盼未來透過交大的關鍵技術，與宏觀促進產學的跨界融合。

(中時 )