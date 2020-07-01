台北看守所傳出施用毒品的短期自由刑受刑人，家屬送的會客菜藏有FM2毒品，造成分食的受刑人身體不適送醫，法務部長蔡清祥1日對此表示，未來將對會客菜加強控管，如果列冊毒品犯發生會客菜挾毒，除法辦外，將禁止家屬送菜。

蔡清祥表示，6月4日位在台北看守所內的毒品犯收容人發生頭暈、嗜睡等身體不適的狀況，送往亞東醫院就醫，竟然發生FM2藥物反應，北所向新北市土城分局報案，發現是毒品犯受刑人家屬送的會客菜中添加FM2，其他受刑人分食會客菜，因此身體不適，目前受刑人的身體狀況都正常，未來也會加強會客菜的控管。

矯正署長黃俊棠表示，家屬送會客菜是對收容人的愛心，全面監測容易造成反感，未來將對毒品犯的收容人造冊列管，如果發生會客菜藏毒的事，除了將收容人及家屬移送法務，也將禁止家屬送菜，至於把會客菜分食給室友的收容人，依違反「私自傳遞物品」記違規處分。

(中時 )