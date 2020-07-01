台灣電信業者近日紛紛宣布5G開台喜訊，迎接5G時代正式來臨，面對5G手機的需求，三星電子將以齊全的5G行動裝置產品線，滿足台灣消費者多元需求。三星官方預告，除已上市的Galaxy S20系列外，Galaxy A51與A71，5G版本也甫於今日通過NCC 5G認證，將於7月中下旬正式登台！

Galaxy A71 5G（左）、Galaxy A51 5G已通過NCC認證，將於7月中下旬登台。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

S20系列升級即可享5G飆網 A51/A71緊接登場

三星指出，今年3月在台上市的Galaxy S20 5G旗艦系列，已於日前釋出軟體版本更新，消費者在軟體升級後即可於開台之際搶先感受前所未有的連網體驗。

除了旗艦之外，三星多年來也在中階市場持續將領先技術下放中階產品陣容，其中，Galaxy A51與A71 的5G版本也甫於今（1）日通過NCC 5G認證，將於7月中下旬正式登台！2020下半年，三星也將持續帶給消費者更豐富的5G行動裝置，旗艦、中高階、中階產品蓄勢待發，滿足全方位消費者需求。

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