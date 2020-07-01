近幾天大臺北地區持續亮起高溫橙燈警報，今天(1)新北市仍有局部地區飄到36度高溫的，新北市長侯友宜特別提醒，民眾外出可以3保進行預防措施，分別為「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」。也同時需攜帶5項裝備，分別是太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳。

新北市政府提醒市民保持警覺防熱傷害。(圖/林俊翰翻攝)

衛生局表示，昨天(30)已發生4人熱傷害民眾。對此侯友宜表示，目前新北市府已在早上10點啟動防熱機制，針對板橋、新莊、三重、永和、中和、土城、樹林、三峽和鶯歌區域進行防熱宣導措施，並運用回收水路面地區、樹木上灑水降溫，可以使得周圍環境降溫10度左右，時間維持在3小時。

樹林區公所人員關懷宣導街友防熱措施並提供飲水。(圖/林俊翰翻攝)

侯友宜呼籲新北市民應做好以下防熱措施，其一、在上午10點到下午3點高溫時段，儘量避免出門，也需多加注意家中長者狀況，切勿將幼童或老人留在車內。如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況請立即離開高溫環境、降低體溫並迅速就醫；其二、保持涼爽，室內請加裝窗簾並保持自身及室內涼爽通風，或前往有空調或通風涼爽的場所避熱。外出時請穿著涼爽透氣衣物、太陽眼鏡、寬邊帽及防曬乳，避免進行長時間劇烈運動；其三、保持喝水，每天至少喝下8杯白開水，戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊同事狀況，適當休息及補充電解質飲料。

消防局長黃德清表示，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚變紅、心跳加速後，出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

(中時電子報)