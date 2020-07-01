印度時報在幾天前發布印度軍方的偵察照，認為中國大陸的IL-78空中加油機已進駐巴基斯坦所控制的克什米爾地區，借用巴基斯坦空軍基地來對抗這次的中印邊界衝突。不過，軍事專家認為，這次恐怕是印度的誤判，因為巴基斯坦也有同樣的飛機，卻在偵察照當中，看不出來解放軍的特徵。

中華戰略學會研究員張競在受訪時表示，印度公布的偵察照，是有經過影像強化的結果，飛機外觀早已失真，很難判斷是否就是IL-78。再者，巴基斯坦空軍也有IL-78加油機，而且前往該空軍基地的任務，應該僅是單純的補充油庫的燃料量而已，這是因為斯卡都基地離印度的列城空軍基地過於接近，不是安全的空中加油空域。

中國大陸的IL-78，機翼末梢有紅色的標記，而巴基斯坦的沒有，這是蠻明顯的差別。(圖/新華網)

張競表示，印度在沒有十足把握的情況下發布情報照片並不聰明，因為它會曝露印度的空照偵察實力，以及印度偵察機的方位，以這張照片為例，中國大陸與巴斯基坦就能判斷印度的偵察相機解析度實在稱不上優良。

大陸軍事論壇「軍事大本營」的網友，大多不認為那架飛機是解放軍的，而且也驚訝印度空照圖的效果不佳，留言包括「這是P圖的吧」、「怎麼看都不像IL-78，就算是，巴鐵自己也有」、「謝謝阿三提醒，我們可以借用巴鐵的基地」，「阿三也太草木皆兵，我們還沒動作就害怕」

(中時電子報)