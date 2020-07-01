主管機關為鼓勵保險業創新服務，同意11家保險公司運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全/理賠聯盟鏈」服務。元大人壽為提供保戶更快捷便利的服務，亦積極參與了此試辦專案，另一方面也為響應主管機關鼓勵保險業運用金融科技，提供民眾便捷服務，實現普惠金融的政策。保險業的「保全/理賠聯盟鏈」服務將在今年7月1日正式上線，進行為期6個月的試辦，倘試辦成功，未來也會逐步開放其他保險公司的加入。

「保全／理賠聯盟鏈」是運用保險區塊鏈技術，透過中華民國人壽保險商業同業公會所建置的線上平台辦理作業，共有11家保險公司參與試辦，其中含9家壽險公司及2家產險公司。未來民眾手邊所有的保單若分屬兩家以上的保險公司時，只要這幾家保險公司都有參與「保全／理賠聯盟鏈」試辦，民眾就可只在其中1家保險公司提出契約變更或理賠申請，並同意由該保險公司透過「保全／理賠聯盟鏈」線上平台辦理作業，即可通報其他參與試辦之保險同業啟動理賠或保全服務之受理，以簡化保戶申請流程，縮短理賠及保全服務申請的準備時間，達成「單一申請、文件共通」之效益，提升保險便民服務。

舉例來說，過去保戶要變更保單地址、電話、電子郵件，甚至理賠申請，若手上的保單分屬不同的保險公司，則需前往各別公司提出申請，但有了「保全／理賠聯盟鏈」線上平台後，利用網路取代馬路的方法，進行一站式的資料更新，只需在1家保險公司線上申請更改資料或申請理賠，即能透過區塊鏈同步啟動契約變更或理賠流程，簡化保戶之申請作業，縮減保全和理賠服務的申請時間，更能滿足民眾需要。

元大人壽提醒保戶，若想使用「保全／理賠聯盟鏈」線上平台，需先加入保戶園地會員，並辦理理賠線上申請及理賠聯盟鏈申請。申請理賠前應先備妥診斷書、收據等文件之PDF、JPG檔案（各限一份），以便操作時可以順利上傳。此外，於首家保險公司提出申請時需同時簽署「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」，下載簽名後以PDF或JPG檔案併同申請資料上傳，以符合個人資料保護法規定。元大人壽於收受理賠申請日（以保戶園地線上申請之接收日為理賠申請日），將於翌日起於3個工作日內，轉送予受益人同意之保險公司。

此外，元大人壽若是接收其它同業聯盟鏈之保戶理賠申請資料後，將以簡訊通知受益人，當日即為理賠申請日。元大人壽也提醒保戶請務必將申請文件之正本於10日內寄回元大人壽，若未繳回申請文件，爾後受益人不能再辦理本項服務。

順應金融科技浪潮來襲，元大人壽不斷致力於數位化發展，希望提供保戶最快速、簡便的服務。就像今年全面改版的官方網站，響應式網頁的設計滿足了保戶各式裝置瀏覽網頁之需求，無論是電腦或手機、平板等行動通訊裝置，均能輕鬆瀏覽網站；保險商品專區將保險知識口語化，讓艱澀難懂的保險詞彙轉化成簡單易懂的圖像式解說，讓客戶更能輕鬆找到符合個人需求的保險保障組合；此外，新增許多站內搜尋功能，就是為減少用戶尋找時間並提高網站使用效率。元大人壽在數位化發展投注的資源，就是期許自我加速對保戶的服務，不但要優質，更要快速，正如此次參與「保全/理賠聯盟鏈」專案試辦初心就是以保戶服務為優先。

(工商 )