崇友實業今（1）日發表，首開全球第1套電梯報馬仔通報系統。崇友總經理游本立表示，崇友推電梯報馬仔系統，目的是為了提升崇友電梯品質、服務及總體形象，預計三個月，全台保有36,000多台電梯全面貼上QR Cord貼紙。乘客發現電梯異常，利用手機掃描電梯QR Cord報馬仔通報系統，只要10多秒發送給中央監控室及所屬區域維保站主任，通報維保人員維修。

游本立指出，崇友會推出電梯報馬仔通報系統，緣起於崇友董事長唐伯龍有次搭乘電梯，發現螺絲有些鬆，直接打電話給站長，很快就解決問題。崇友於是發想推出電梯報馬仔通報系統，只要乘客搭乘崇友代理銷售東芝及自有品牌堅尼西斯電梯，用手機掃瞄電梯報馬仔QR CORD，登錄資料，就會將訊息發送給至中央監控室及所屬地區保養站主任，保養站主任會通報維保人員備料維修，不怕被吃案。

游本立表示，台灣建商受新冠肺炎疫情影響，新梯延後1、2月交貨，預估今年新梯及汰舊換新接單成長5％～10％，新梯、汰舊換新及維修保養收入年成長3％。其中新梯毛利率10％～15％、汰舊換新電梯毛利率15％，目前看來，今年營收會小幅成長。

崇友拿下台大醫院總計41台汰舊換新電梯標案，金額1.6億元，已完成安裝，預計第三季入帳。中國醫藥大學台中水湳經貿園區大樓15、16台電梯，最快今年第四季出貨，明年認列營收6千多萬元；內湖長虹潭美科技辦公大樓高速梯10台，預計今年內完工。今年也拿下板南捷運線全線電梯汰舊換新及電扶梯標案，金額2多億元，預計明年入帳，認列營收。此外，崇友拿下台肥C2總計3棟辦公大樓及1棟飯店新梯台數39台電梯、4台扶梯，總金額6、7千萬元，預計下週開始安裝，明年結案認列營收。目前新梯及汰舊換新在手訂單4,000台，金額46億多元。

游本立表示，崇友以自有品牌「堅尼西斯」180米高速電梯，拿下8台當地建商辦公大樓訂單，金額2千多萬元。打入馬來西亞高速電梯市場，原本預計7月出貨，但受疫情影響，出貨時間將遞延至10、11月。

(工商 )