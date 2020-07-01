房業涵6月30日結束華視新聞播報，投身新東家，與東森簽約3年，未來會在該台新聞假日晚間時段現身。她1日定裝，表示離開已待7年的老東家非常不捨，甚至在播報前還忍不住哽咽，至於月薪是否三級跳突破20萬，她傻笑幾秒沒有否認，「我只能乾笑，不方便多說，每個人的合約不同。」據悉年薪至少落在240萬。

房業涵先前曾傳出將在新東家播報午間新聞，擠掉原主播韓佩穎，被問到此事，房業涵大喊冤枉，「我們還一起出去野餐過，新聞出來後，我也有打電話給她，她反而對我說：『不要在意』。我們也有共同朋友，這個傳聞真的是子虛烏有」。她坦言跳槽新公司當然有收視壓力，「先前在華視周一到周五，每天被收視率叫醒，現在好一點，只有六日。」

房業涵轉戰新東家。(東森提供)

現階段房業涵與男友感情穩定，但她30歲前不會結婚，「這幾年我要先拚工作，30歲之後再考慮結婚生子」。語氣充滿正能量。

(中時 )