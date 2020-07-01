農糧署分局長陳昌岑表示，花蓮占全台灣有機生產面積的1／4，新社半島在年底將會有11公頃取得有機認證，盼能成立花蓮第一個有機農業促進區。（羅亦晽攝）

非專業農民出身的宮莉筠與其他7位農友，憑著一股衝勁，選擇採用有機友善栽種方式，復育「海稻米」。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉新社部落擁有台灣最大的臨海梯田，被當地噶瑪蘭族人視為「萬物養生之地」。隨著部落年輕人外出工作與人口老化，休耕農地逐漸增加，部落文化逐漸衰萎，新社社區發展協會理事長宮莉筠等8人，在農糧署東區分署與花蓮區農業改良場的協助下，結合有機農業、推廣農業文化遊程，替部落找到另類出路，也吸引不少青年返鄉。

非專業農民出身的宮莉筠與其他7位農友，憑著一股衝勁，選擇採用有機友善栽種方式，復育「海稻米」，維護當地農業耕作環境與部落傳統文化。藉花蓮農改場的指導及農糧署的補助，種植技術大幅提升，部落族人見狀，陸續轉型栽種方式；目前已有5人提出有機認證申請，預期在年底通過有機驗證，使部落有機驗證面積達11公頃。

農糧署分局長陳昌岑表示，花蓮占全台灣有機生產面積的1／4，新社半島20公頃的水稻生產面積內，今年底將會有11公頃取得有機認證。在部落青年的努力下，盼能成立花蓮第一個有機農業促進區。

宮莉筠表示，目前新社半島約有5.6公頃做有機栽種，因有灑藥種田導致文化喪失的前車之鑑，加上新社梯田全台是難得可見的海邊稻作區，是需要守護的地方，所以部落族人們才會想到利用有機農業促進法，將這裡改變成有機農業促進區，維持噶瑪蘭族人的文化。

今日上午在於新社部落辦理「向海米」行銷記者會，現場除展示當地稻農的有機稻米外，並請稻農們分享轉型栽種的過程。其中「小島友米」潘姓稻農說，目前自己有機栽種面積有5公頃，利用無污染的山泉水灌溉栽種，海風的吹拂下，也比較不會有蟲害，所以這裡的稻米不知道什麼是農藥。「稻熱病是什麼？在這個半島真的沒聽過！」但因鳥害的因素，可惜僅能種植一期。

此外，花蓮農改場自2019年，在新社臨海梯田有機驗證田區建構植生緩衝帶，2年的監測，發現該緩衝帶可有效降低逕流水中的氮肥，供蛙類及鳥類良好的棲地，營造農田周邊的地景；透過農地轉型有機及友善栽培，減少農業對環境的衝擊，增進生物多樣性。

(中時 )