台南市政府環保局最近2年每個月平均接獲將近1800件公害陳情檢舉案，平均每20分鐘1件，陳情類型以空氣汙染、環境衛生、噪音為前3名。經統計2019年至2020年5月止，已針對陳情案件告發約1200件，裁罰金額高達1250萬元。

環保局表示，經分析陳情內容，空氣汙染主要為工廠製程異味及燃燒行為；環境衛生則以環境髒亂及堆放垃圾等行為為主；噪音部分則為施工機具及商家擴音設施影響周邊住家安寧，上述3類占總陳情案件近9成。

市長黃偉哲認為，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，像是利用UAV無人飛行載具搭載紅外線熱顯像儀、微型感測器等，協助執行工廠違法排放監測、高解析監視攝影機監控露天燃燒，以及水質監測儀抓違法偷排等，希望以科學儀器取代人力，提高環保稽查效率。

環保局長謝世傑也說，近年來公害陳情案件層出不窮，異味汙染及非法棄置案件日益增加，但礙於台南市的幅員遼闊，加上稽查人力有限，往往通報陳情只聞到異味，無法確定汙染位址。

此外，因風向及燃燒的熱氣，導致上升氣流將異味帶往上空，造成稽查人員無法在有效時間查獲汙染源及行為人；此外，燃燒或非法棄置地點通常位於郊區或農田，並無可供調閱查證的監視系統可以追查，常常造成執法困難，呼籲陳情民眾陳情通報時，能提供具體汙染事實，包括汙染源位址、汙染類別、狀況、時間、頻率及聯絡方式，讓稽查人員能在充分的資訊下，迅速到場查處不法行為，環保局也將透過建置非法棄置熱點地圖，加強熱點巡查杜絕環境危害。

(中時 )