35歲的工程師因發燒、氣喘、呼吸窘迫、拉肚子等症狀，經轉院到中國醫藥大學新竹附設醫院急診室，檢查後，心導管室主任陳業鵬研判為急性肺炎，造成呼吸窘迫合併缺氧，併發心臟衰竭，為「續發性心肌梗塞」，透過心導管手術，患者術後兩周出院。

陳業鵬表示，這名病患的症狀與新冠肺炎相似，有發燒、氣喘、呼吸窘迫、嘔吐、連續拉肚子三天等狀況，他院無法插管緊急處置，因此轉院至中國醫馨竹附醫，發現患者心肌酶酵素指數高達68.82 ng／ml ，一般人小於0.01 ng／ml，另外，血氧濃度非常低只有38 mmHg，一般人至少90 mmHg以上。

經採檢2次均為陰性，陳業鵬率領團隊立即施以心導管手術，搶救左主冠狀動脈完全阻塞，打通前降支慢性完全阻塞、迴旋支和中間支血管，再放置主動脈氣球幫浦控制心臟衰竭，手術過程順利，患者也在2周後出院。

陳業鵬表示，這名患者沒有三高問題，卻有每天抽半包菸的習慣，有可能是造成心肌梗塞的原因之一。陳業鵬也說，心血管疾病患者有5大危險因子，為抽菸、高血脂、高血壓、高血糖和年紀大，他也提醒年輕族群，心血管疾病也會發生在年輕人身上，若有胸悶、胸痛、氣喘、呼吸不順，一定要儘速就醫，避免延誤病情。

(中時 )