福壽山農場新建賓館以生態、永續、低碳的概念設計，並將山林綠樹融入遊憩之中。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

大梨山近年遊客逐步增多，福壽山農場因住宿設備日漸老舊，加上旺季一房難求，斥資元打造綠建築賓館。1日上午舉行動土典禮，2022年完工後可增加62間客房，提供遊客舒適的住宿環境，飽覽美麗的高山農場風光。

福壽山農場籌建賓館前後耗時10年，動土典禮由退輔會主委馮世寬、福壽山農場場長巫嘉昌、和平區代理區長古志偉、梨山里長賴盛功等一同參與，期盼新建賓館帶給國人更舒適安心及友善環保的高山休憩旅遊環境。

馮世寬表示，福壽山農場新建賓館以生態、永續、低碳的概念設計，並將環境意識融入遊憩之中。在綠建築基礎上，導入智慧科技技術、材料及產品的應用，使新建賓館成為安全健康、舒適便利、友善環保的新一代旅館。

巫嘉昌說，福壽山農場新建賓館歷經多次環評與地方會議，在多方討論與建議下，從草案到定案進行多次設計變更。新建賓館基地位於原本場部行政區及員工宿舍建地，總經費2.5億元全由農場自籌，2022年完工後可增加62間客房，可望改善旺季一房難求情況。

(中時 )