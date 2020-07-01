全聯福利中心跨足咖啡廳！繼2019年在台中市政店開出全台首間We Sweet Cafe咖啡廳，今（1）再宣布全台第二間、北部第一間We Sweet Cafe咖啡廳，將於7/4在東區大安延吉店盛大開幕。全聯表示，此次特別攜手茶飲品牌「立頓」合作，將兩家We Sweet Cafe打造成快閃主題聯名店，除了門市店裝吸睛外，還有限定獨家販售的立頓飲品跟甜點，可望成為今年暑假熱門的打卡點！

為歡慶新店開幕，全聯表示，We Sweet Cafe大安延吉店7/4、7/5開幕期間，將舉辦兩天現場試飲活動，邀民眾同樂；全台門市也於7/3～7/30，同步推出We Sweet立頓玩茶舖聯名甜點共6款，搭配指定商品還可享現折優惠。

據全聯介紹，全聯北部首間We Sweet Cafe咖啡廳約45坪，室內、戶外約有50多個座位，整體設計以大面積落地窗為特色，內部輕工業風的裝潢與木質溫暖色系，讓顧客放鬆。餐點方面，除了甜點外，還有頂級莊園咖啡、柏克金生啤酒及特色輕食，如海王子鮭魚米漢堡、和風起司牛肉捲、港式冰火菠蘿油等。

針對此次打造的主題聯名店，全聯指出，「We Sweet Cafe X立頓」快閃聯名咖啡廳不只店面搶眼，店內更有全台唯一限定販售的飲品及甜點。其中，飲品方面推出兩款，「黑糖波一下」是以立頓原味奶茶及立頓紅茶為基底，加上鮮奶及黑糖，搭配QQ珍珠，打造漸層系飲品；「水果搖一夏」則運用立頓黃牌紅茶，加入台灣在地新鮮百香果、柳橙、檸檬、蘋果、鳳梨，特調出夏日的清新風味。

甜點方面，全聯表示，看好紅遍全球的台灣之光「珍珠」，「We Sweet Cafe X立頓」快閃聯名咖啡廳此次推出四款獨家的珍奶甜點，僅在We Sweet Cafe限時、限量販售。其中，「珍珠奶茶慕斯」有滿滿珍珠灑落在奶茶慕斯上，是拍照打卡必備品；「珍珠奶茶泡芙」則是以酥脆的泡芙跟香濃的立頓奶茶搭配，再加上Q彈珍珠；「珍奶慕斯杯」使用立頓紅茶製作奶茶慕斯，一口吃下去有黑糖珍珠與黑糖凍的溫醇甘甜；「珍奶起士」以清爽微酸的乳酪搭配黑糖珍珠，多層次的風味，讓珍奶系甜點更有話題。

除了We Sweet Cafe以外，全聯表示，7/3～7/30全聯We Sweet將推出「立頓玩茶舖」，逾在全台門市販售六款立頓聯名甜點，原料使用立頓精選紅茶、立頓香濃奶茶及立頓英式經典奶茶，翻玩出各種新品。

據全聯介紹，「紅茶黑糖Q心捲」採用立頓精選紅茶製成茶香濃郁的戚風蛋糕捲，搭配台灣古早味黑糖麻糬，Q嫩彈滑；「醇香奶茶布蕾塔」以立頓精選紅茶製成紮實的紅茶塔皮，堆疊經典滑嫩烤布蕾，頂層再加上立頓香濃原味奶茶製成的奶茶餡，帶來雙重享受；「紅茶蘋香生乳酪」選用立頓精選紅茶及進口乳酪，搭配蘋果丁多重工法製成，不膩口且濃香滑順。

另外，「奶茶雙餡泡芙」則嚴選斯里蘭卡紅茶為主的立頓香濃原味奶茶，加上精選世界紅茶與紐西蘭進口奶源融合的立頓英式經典奶茶，搭配出黃金比例；「紅茶拿鐵邦特蛋糕」選用立頓精選紅茶製成蛋糕體，加入特製奶茶慕斯及特調奶茶醬，搭配Q彈粉圓，口感新奇造型獨特；「檸檬紅茶盆子」則是清爽系代表，有著檸檬紅茶晶凍，香草戚風搭配檸檬慕斯及紅茶奶餡。

全聯表示，活動期間在全台全聯門市購買We Sweet立頓聯名甜點任一件，加購立頓沖調茶飲全系列商品任一件，即可現折15元（買兩件可折兩項，以此類推；活動商品不含We Sweet Cafe門市商品、立頓即飲系列）。

(工商 )