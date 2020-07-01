外交部長吳釗燮（圖）1日宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表處。會中，吳釗燮展示今年2月26日與來訪的索國穆雅辛外長共同簽署《中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書》的照片。（劉宗龍攝）

外交部長吳釗燮今天宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）互設官方代表處。這也是蔡政府自從2016年5月執政以來首次設置海外代表處，被認為是外交大突破。對此，民眾黨立委賴香伶表示，雙方互設代表處只是序曲，還沒到國與國建立邦交關係；至於接下來會不會因我國與索國互設代表處，而受到大陸更多打壓，賴香伶認為，應該審慎為之，不宜過度樂觀。

針對台灣將與索馬利蘭互設官方代表處，賴香伶表示，我方跟索國在國際上沒有被認可，各自應該要更努力，透過互設代表處互助，包括醫療等其他資源共同協助，希望各自在國際上可以都獲得認可。

賴香伶說，從近年來邦交國陸續斷交而言，此次與索國互設代表處，台灣在國際關係是否能止跌回升仍要觀察；至於接下來是否會受到大陸更多國際打壓，外交部要審慎為之，不宜過度樂觀，同時在互設代表處實質內容應該要更扎實一點。

(中時 )