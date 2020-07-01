海巡118報案專線30日即接獲民眾報案稱，「他在小琉球美人洞附近海域潛水時，拍到一男性遊客有騷擾海龜情形」。(海巡提供／謝佳潾屏東傳真)

離島小琉球在端午連假期間，創下單日近2萬遊客登島紀錄，不料假期剛結束，海巡118報案專線30日即接獲民眾報案稱，「他在小琉球美人洞附近海域潛水時，拍到一男性遊客有騷擾海龜情形」，而經循線追查後，在島上一民宿查獲嫌疑人，訊後依違反野生動物保育法送辦。

海巡指出，從檢舉影像中，可明顯看出該名遊客有追逐海龜並不斷伸手觸摸的情況，而雖報案時間距離事發已超過2小時，但小琉球安檢所在接獲通報後，便立即依照影片內嫌疑人衣著特徵，逐步調閱、過濾沿途路口、商家監視器畫面實施比對追查，最後在島上一民宿尋獲與影片中騷擾海龜衣著特徵相符的民眾。

海巡查獲嫌疑人後，隨即將他請回配合調查訊問，而經偵訊後，該名嫌疑人坦承不諱，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡強調，今年已接連發生2起遊客腳踩、伸手抓海龜等案件，縱然每個違法民眾都辯稱不知情或沒看到警告標示，但海巡署仍就秉持追查到底絕不寬貸的精神，也藉此告訴遊客，小琉球已是台灣著名保育類海龜棲息地，請遵守3不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。

(中時 )