日前鄧紫棋出演綜藝節目，大秀軟骨功，讓所有人看了超震驚。(圖/ 摘自東網)
日前鄧紫棋出演綜藝節目，大秀軟骨功，讓所有人看了超震驚。(圖/ 摘自東網)

香港鐵肺女歌手鄧紫棋能歌善舞，向來都以好歌喉聞名，但她其實還有超柔軟身體；日前鄧紫棋出演綜藝節目，大秀軟骨功，讓所有人看了超震驚。

鄧紫棋參加綜藝節目，受訪聊近況之外，被問到身體柔軟度，她二話不說直接把腳抬到脖子上，而且還邊笑邊做，看起來毫不費力，還笑說「很簡單」；但現場所有人看到這一幕簡直快嚇傻，沒想到歌后可以做出如此高難度動作。

許多網友看到鄧紫棋的軟骨功，不禁想起男星吳鎮宇也曾在電影裡演出瑜珈高手，做出各種摺疊身體的動作，鄧紫棋的好功夫完全不輸給他。

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(中時電子報)

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