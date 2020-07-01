大立光(3008)將於7月9日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，受到新冠肺炎疫情及美國新禁令影響，全球智慧型手機市場需求疲弱，大立光執行長林恩平在股東會時表示第3季還看不清楚，林恩平在法說會能否對第3季釋出更明確展望備受關注。

全球新冠肺炎疫情重創智慧型手機市場，三星及大陸手機品牌廠第2季新機銷售不如預期，蘋果又處於新舊機種交替空窗期，讓大立光第2季營運相對保守，大立光5月合併營收為38.66億元，月減17.45%，年減23.01%，累計1到5月合併營收為217.45億元，年增9.67%。

由於大立光4月及5月合併營收為85.49億元，而大立光預期，6月拉貨動能與5月相近，若依大立光預估，第2季合併營收恐將低於第1季合併營收132.14億元，這也是101年以後，再次見到大立光第2季營收少於第1季。

全球新冠肺炎二度疫情隱憂未除，且美國華為新禁令衝擊顯現，讓大立光第3季旺季不明朗，林恩平表示，第3季是傳統旺季，有些客戶因新機即將上市如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害，明年及後年新產品開發也有遞延現象，第3季還看不清楚，希望今年還是有旺季，不過，儘管智慧型手機終端需求不明朗，但自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品今年可望出貨，9P今年亦有客戶導入設計。

就產品拉貨狀況來看，林恩平表示，中低階產品目前拉貨比較積極，高階產品則弱一點，不過中低階產品公司接得比較少，如果高階賣得不好，對公司較有影響。

(時報資訊)