鴻海（2317）旗下富智康（FIH Mobile）宣布，與無線充電技術研究開發商Ossia達成戰略投資協議，建立策略夥伴關係，針對Ossia創新研發的Cota技術提供設計整合製造服務，推動遠距無線充電技術應用、搶攻無線充電裝置商機。

Ossia研發的Cota技術已獲得2項FCC認證，可在無需電線、電纜或充電板狀況下，安全有效的對遠距離設備輸送目標能量。而富智康擁有強大的設計、製造和整合能力，雙方希望透過戰略結盟，將Cota遠距無線充電技術整合至產品中，拓展相關技術應用市場。

富智康執行董事郭文義表示，與Ossia建立策略合作夥伴關係，使富智康可以促進嵌入式Cota無線電源產品的設計、整合及製造，富智康也對Ossia達成戰略投資協議，期望使雙方成為無線電源技術的領導者。

Ossia營收長（CRO）Doug Stovall表示，Ossia為技術許可公司，仰賴合作夥伴整合製造支援Cota的產品。在富智康成為合作伙伴後，將使Cota生態系更強大，加速推動Cota成為遠距無線充電的全球標準。

(時報資訊)