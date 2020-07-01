本周台灣5G熱鬧開台，中華電(2412)、台灣大(3045)已就戰鬥位置，遠傳(4904)也將在本周五正式開台，電信三雄各就各位，市面上支援的手機也會陸續出現更多選手，且下半年將會有中階價位的機款出現，加上品牌手機商預計也會針對政府的三倍券上路有行銷策略，跟風市場熱度，電信業、手機商甚至是內容業者在基礎建設、匯流內容以及終端裝置上夙夜匪懈，期望獲得消費者關愛眼神，電信業想扭轉低資費、手機業想靠5G博翻身，內容業者則是想靠點子賺錢，各自都有盤算，台灣的5G之路現在才正式鳴槍，未來還有漫漫長路，就看他們如何成功討好消費者，繳械升級5G。

目前市面上可以支援5G的手機其實選擇不多，且價格偏高，包括三星的Galaxy 20系列、Sony的Xperia 1 II、LG的V60 ThinQ Dual Screen，上述三款手機是目前在市場上已經可以購買的到，且透過韌體更新後，搭配電信資費的升級就可以立刻飆速5G。

今(1)日NCC(國家通訊委員會)最新公布五款5G手機的審定合格通知，包括Galaxy 20系列的三款手機Galaxy 20 5G、Galaxy 20+ 5G、Galaxy 20+ ultra 5G、Sony的Xperia 1 II以及LG的V60 ThinQ Dual Screen。

隨著5G陸續開台，終端智慧機的選擇當然會越來越多，目前可以知道的還有會在近期開賣的宏達電(2498)HTC U20 5G，以及夏普明(2)日即將發表的AQUOS R 5G，當然，隨著下半年5G在台灣正式商轉，到年底支援的手機有機會上看10~20款。

三星目前總計有3款手機透過韌體更新，可以支援5G，但除了旗艦之外，三星也積極耕耘中階市場持續創新，其中，深受台灣市場青睞的熱銷機種Galaxy A51與A71，5G版本也通過NCC 5G認證，將於7月中下旬正式登台。

創意策略總監暨科技市場研究與諮詢公司The Heart of Tech創辦人Carolina Milanesi，日前發表了關於中階智慧型手機市場的專欄，她認為，中階裝置多年來大多被設計為高階裝置的精簡版，各品牌優先推出高階裝置，再降低其功能並將價格調整至適當的售價，這意味著針對新興市場所推出的手機，並非為了該市場使用者而設計，當消費者的需求與產品脫勾時，進而影響潛在顧客願意支付的價格，另一方面，此類缺乏重點的做法，亦將導致消費者寧願購買二手或翻新後的旗艦機種，亦或是上一代旗艦機，過去幾年來，已看到一些頂級品牌在滿足消費者需求的策略上，做出巨大轉變，言下之意，就是暗指，購買中階得消費族群不再是基於妥協，中階智慧型手機的市場正在持續成長，故品牌廠也持續將最先進的技術優先應用於中階產品陣容而非旗艦級產品，藉此吸引全球消費人口持續成長的「千禧世代」，一群具有購機需求，但認為旗艦機型遙不可及的消費者。

隨著5G智慧機的款式越多、平均售價持續下修，且隨著5G的布建慢慢成熟，內容應用成功吸睛，5G滲透率才能有效成長，5G的發展可說是基礎建設、終端裝置、內容應用等缺一不可，這也必須一步步到位，台灣電信業進入真5G世代，仍需時間繼續練功。

(時報資訊)