法官認為，難以遽認其胎兒之死亡為被告之過失傷害犯行所導致，因此依過失傷害罪，處拘役20天，得易科罰金並緩刑2年，可上訴。(吳建輝攝)

彰化一名蔡姓孕婦，騎車撞上路旁衝出的小黃狗，人車倒地，四肢、腹壁及臉部等多處擦傷，蔡女腹中胎兒隔日也胎死腹中，事後蔡女對飼主提告求償，但法官認為，告訴人腹中胎兒腹積水情形，也可能導致死胎，加上引產醫師證稱胎兒之死應是胎兒本身問題，難認胎兒死亡是被告過失傷害犯行所致，判游姓飼主拘役20天，可上訴。

這起事故發生在去年8月20日下午5點，當時蔡女騎乘機車，行經員林員大路二段由南向北，閃避不及直接撞上小黃狗，隨即送往醫院急救，但隔日蔡女腹中胎兒竟胎死腹中，蔡女難過至醫院引產，認為是游姓飼主所害，提告求償250萬。

判決書指出，幫婦人引產的醫師認為，本案死因是胎兒本身問題，若因撞擊造成流產，孕婦應會先流血腹痛，但告訴人當日病例並未記載，而胎兒本身腹水情形，也可能導致死胎，但胎兒在引產後已經火化，無法解剖來判定正確死因。

法官審酌，認被告未管理飼養犬隻，致犬隻跑至道路造成車禍過失，而被告犯後坦承犯行，願意賠償告訴人並和解，但賠償金額差距過大，致未能達和解，且有醫師證稱，難以遽認其胎兒之死亡為被告之過失傷害犯行所導致，因此依過失傷害罪，處拘役20天，得易科罰金並緩刑2年，可上訴。

(中時 )