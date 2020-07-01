一行5人的登山隊伍，今下午1點58分，行經花蓮縣秀林鄉屏風山時，其中1男子跌落邊坡，疑重擊已無生命跡象，消防局正趕往現場救援中。

「119」接獲涂某報案說，花蓮縣秀林鄉屏風山發生意外山域事故，指稱一行5人隊伍，其中1名男性往溪床跌落邊坡，疑遭重擊下疑似OHCA（無呼吸心跳）。

消防局新秀分隊長溫宗豪表示已出發前往事故現場，傷者位置位於步道下切約2分鐘可抵達，消防局正趕往現場救援中，預計下午5點半可抵達登山口，進入約1小時，預計晚間7點可以接觸到事故男子，再視現場狀況下山。

(中時 )