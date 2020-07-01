花縣秀林鄉屏風山登山客跌落邊坡無生命跡象 16:362020/07/01 中時 王志偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五人登山隊其中1男跌落邊坡，疑已無生命跡象。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一行5人的登山隊伍，今下午1點58分，行經花蓮縣秀林鄉屏風山時，其中1男子跌落邊坡，疑重擊已無生命跡象，消防局正趕往現場救援中。 「119」接獲涂某報案說，花蓮縣秀林鄉屏風山發生意外山域事故，指稱一行5人隊伍，其中1名男性往溪床跌落邊坡，疑遭重擊下疑似OHCA（無呼吸心跳）。 消防局新秀分隊長溫宗豪表示已出發前往事故現場，傷者位置位於步道下切約2分鐘可抵達，消防局正趕往現場救援中，預計下午5點半可抵達登山口，進入約1小時，預計晚間7點可以接觸到事故男子，再視現場狀況下山。 (中時 ) #墜谷 #花蓮 #邊坡 #消防局 #秀林 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 恐怖女議員2／女議員盧很大 前男友「1句話」被逼吐出8萬8 - 社會 恐怖女議員4／祖父過世她自印訃聞向議會請款12萬 事後卻稱「我沒有爺爺」 - 社會 花縣秀林鄉屏風山登山客跌落邊坡無生命跡象 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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