苗栗縣獅潭鄉免費整合性篩檢活動，將於7月4日上午7時至10時30分，在新店村活動中心舉辦，由獅潭鄉衛生所及衛生福利部苗栗醫院團隊現場服務，歡迎民眾攜帶健保卡、身分證一起來參加。

獅潭鄉衛生所指出，惡性腫瘤已連續39年蟬聯十大國人死因之首，期盼經由定期篩檢，早期發現癌症或癌前病變，早期介入治療，降低死亡率，還可以阻斷癌前病變進展為癌症，大幅降低對民眾的傷害。

苗栗縣政府衛生局表示，整合性篩檢是結合社區醫院做各項篩檢服務，以最有效率的方式來滿足民眾健康需求，透過篩檢早期發現、早期治療，並針對高危險族群提供轉介及後續追蹤治療，透過適當的治療5年，存活率可達8成以上。

獅潭鄉衛生所主任黃美齡提醒鄉親，7月4日務必攜帶健保卡、身分證，以利核對是否符合篩檢資格；參加成人預防保健抽血檢查者，前一晚10時後禁食，且當天早上不要吃早餐，抽血後會供應簡式早點；活動當天另提供免費的骨質密度、胸部x光檢查，以及各項健康宣導。有任何問題，請電洽037－931309獅潭鄉衛生所諮詢。

成人健檢及四癌篩檢的資格：

1、 成人健康檢查：40-64歲，3年篩檢一次。65歲以上每年篩檢一次。

2、口腔癌篩檢：30歲以上，有抽菸或嚼檳榔，2年篩檢一次。

3、大腸直腸癌篩檢：50-74歲，2年篩檢一次。

4、子宮頸癌篩檢：30歲以上，每年篩檢一次。

5、乳癌篩檢：45-69歲，2年篩檢一次。

(中時 )