比莉飾演賈靜雯、柯佳嬿的媽媽。（粘耿豪攝）

比莉飾演賈靜雯、柯佳嬿的媽媽。（粘耿豪攝）

賈靜雯送比莉李敏鎬抱枕。（粘耿豪攝）

賈靜雯、柯佳嬿私下感情好，新戲演姊妹。（粘耿豪攝）

比莉開心復出拍戲。（粘耿豪攝）

由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪接李俊宏共同執導的影集《媽，別鬧了！》1日舉辦記者會，10年未參與戲劇演出的比莉重磅回歸，飾演勇敢追愛的媽媽，兩個「待嫁」女兒則由「金鐘視后」賈靜雯及柯佳嬿飾演，比莉在現場自封是兩個「天后」的媽媽「天母」，幽默逗笑眾人。該劇也是賈靜雯首次擔任製作人並身兼演出，預計七月開拍，預計明年第三季上檔。

戲外的比莉單身多年，被問愛情觀？她說歐吉桑好像不太行，「因為可能還要幫他翻身！像我這年紀，跟我同年的歐吉桑看到我會受不了，心臟一定停掉！我這麼辣！」可接受異國戀情嗎？她笑答：「不排斥！阿兜啊（老外）看到我都瘋了！」她說不見得要再結婚，但對象一定要喜歡音樂、時尚、跳舞，要聊得來也要很幽默，最重要的是要會電腦，因為她自己是3C白痴！但她也感嘆自己平常都宅在家，「要去哪裡碰到？」

被問兒子周湯豪是否贊成或鼓勵她再交男友？「千萬不能問Nick！他一定會找他們麻煩，他不會鼓勵我！他那麼機車！」她爆料兒子平常很愛管她，常會問她「妳去哪？跟誰吃飯？」她前一天為了出席記者會不知道要穿什麼而在家換很多套衣服，「他眼皮都沒抬起來看一下，就說那不行啦，但又不講重點，只會說『妳應該穿得很有氣質』」。

比莉說，製片去年打給她，自覺已經太久沒出來的她，第一時間就說不可能、以「我不適合」回絕，後來他們不放棄，要她先看原著和劇本，就這樣拖了七、八個月，「因為我很懶啊，平常每天都可以很隨性，看劇、逛街、吃東西！」她坦言這些年一直有人找她拍戲，但她除了已過慣悠閒的生活，也覺得要拍戲劇本很重要。她誇讚這團隊很有心，賈靜雯、柯佳嬿她們還常陪她喝茶、運動和跳舞，舞蹈老師還教她兒子周湯豪的夯曲〈帥到分手〉、〈Turn Ｕp〉舞蹈。她最後是某次整個製作團隊在永康街一起喝咖啡的場合上鬆口：「好啦！你們什麼時候要拍？」所有人事後還開心跑去慶功。

比莉透露參與演出的主因是，劇本跟她以前接的劇本不一樣，劇情很有趣，最近常在家看劇本，邊看邊笑。飾演的媽媽角色，跟她本人最像之處？「兩個人都不會做菜，我有一次要煮甜湯，結果煮出一盆花！因為我不知道白木耳要剪開！」笑翻眾人。

去年以《我們與惡的距離》奪下金鐘視后的賈靜雯，首次擔任戲劇製作人並主演，她認為自己應該算是很能溝通協調的製作人，賈靜雯與柯佳嬿因為各自的另一半修杰楷、謝坤達是好友，也因此相識已久，私下相處就是像姊妹，賈靜雯笑說現在常演媽媽難得有機會演未婚的姊姊，柯佳嬿笑說，她也很難得能在戲裡當妹妹，拍《想見你》時，對手演員都小她很多歲，她必須努力保養、敷臉，「所以我這次一定要把握當妹妹的機會。」

賈靜雯在《媽，別鬧了！》演出暢銷言情小說家，與《我們與惡的距離》中的新聞部長官宋喬安角色個性有極大反差，「演藝生涯還沒演出過喜劇，是想身兼演出的一大主因。」她又說，欣賞導演陳慧翎執導的《你的孩子不是你的孩子》，透露自己看到第三集就哭慘，「面對孩子教育問題，心有戚戚焉。」

而比莉為了演出，不斷逛街治裝，賈靜雯笑說，「比莉姐還不忘了打統編！」她認為，比莉姐對於服裝的品味是很有想法的，製作預算會全力支持，如果服裝預算爆表？她笑說自己的衣服從頭到尾兩套就好、柯佳嬿就用「貼的」，還開玩笑說「我們統編偷偷換了」。

比莉透露自己是過動兒，從昨天到現在都還沒睡覺，坦言自己很難入睡，每天三、四點都還是醒著，賈靜雯還送她助眠精油，但她永遠是興奮的、體力也很好，她打趣說自己可以參加奧運，「因為我走路很快！」談到維持體力的方式？比莉笑說自己從沒去過健身房、舞蹈社，健身房就是要在家練得美美的、很漂亮再穿緊身衣去，透露自己從來不運動，唯一的運動就是走路，可以邊走邊看人，「但我常常走在路上時想說我長得很好笑嗎，為什麼每個人看到我都一直笑？」

【即時新聞】影集《媽，別鬧了！》卡司發布記者會。賈靜雯、柯佳嬿、比莉出席。(粘耿豪攝)

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