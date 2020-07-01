國民黨改委會報告出爐，引起黨內熱議，黨主席江啟臣本周日將到澎湖和基層座談，接下來召開行動中常會，結合改委會初步結論，到各地傾聽黨員意見，最後由副祕書長李彥秀在9月6日全代會上報告改委會結論，而此次全代會主軸定為「世代合作 組織再造」。

國民黨第20屆第4次全代會訂於9月6日在國父紀念館舉行，今年主軸定為「世代合作 組織再造」，將全力推動國民黨改革事宜，加速國民黨革新進程，以重建黨員信心並重新獲得多數人民的支持。

按規定全代會日期須在2個月前公告全體黨員，因此下週一將請祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀等黨務主管在中央黨部一樓大廳對外公告。

全代會當天，由祕書長李乾龍黨、政策會執行長兼立法院黨團總召林為洲，分別進行黨務與黨團工作報告，開放黨員討論。

為聆聽廣大黨員對改委會初步結論的建議，黨主席江啟臣將自7月5日起，展開全台巡迴座談，首站前往澎湖，接下來將接續舉行行動中常會，下周三確定移師南投舉辦中常會。

因應8月15日高雄市長補選，中常委侯彩鳳建議8月12日在高雄舉行中常會，巡迴講座凝聚黨員建議後，將由副祕書長李彥秀在9月6日全代會上報告改委會結論。

全代會結束後，在同一位址繼續舉行第20屆中央委員第四次全體會議，隔天上午在國民黨中央黨部12樓舉辦第20屆中央評議委員第四次會議。

(中時 )